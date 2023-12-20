6 çocuğun öldüğü yangın davasının gerekçeli kararı: Müftü ‘asli kusurlu’ bulundu

Diyarbakır Kulp’ta Kuran kursunda 6 çocuğun yaşamını yitirdiği yangına dair verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesinde, sanık müftü Selahattin Özçelik’in “asli kusurlu” olduğu belirtildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki Karaağaç Kuran Kursu’nda 1 Aralık 2015 tarihinde çıkan yangında 6 çocuk yaşamını yitirmiş, 6 çocuk da yaralanmıştı. Yangına dair açılan davada1 Şubat’ta karar açıklanmış ve dönemin İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik’e “iyi hal” indirimi uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

MA'nın haberine göre; Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesi aylar sonra açıklandı.

"Taksirle birden çok kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olma” suçundan verilen kararın gerekçesinin açıklanması ardından Özçelik’in avukatları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

ASLİ KUSURLU BULUNDU



Mahkemenin gerekçeli kararında, Özçelik’in ilçede kurstan sorumlu en üst düzey görevli olduğu, gerekli önlemleri almaması, kaçak elektrik kullanılması ve yatılı olmayan kursun yatılı olarak kullanılmasında gerekli denetimleri yapmaması nedeniyle “asli kusurlu” olduğu belirtildi.

Yatılı olmamasına rağmen yatılı olarak kullanılan kursun olaydan 3 yıl önce faaliyete başladığı aktarılan kararda, binaya çekilen kaçak elektriğin “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği” aykırı olduğu ve bu durumdan İlçe Müftülüğü ’nün sorumlu olduğu kaydedildi. Elektrik aboneliğinin yönetmeliğe uygun olmaması nedeniyle müftülüğün abonelik başvurusu yapması durumunda, "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" aykırılıktan aboneliğin verilmeyeceğinin açık olduğu tespiti yer alan kararda, müftülüğün olası yangınlara karşı gerekli önlemleri almadığına işaret edildi. Kararda, müftülüğün “İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile bu kanuna dayalı çıkarılan yönetmeliklere göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda hiçbir önlemin alınmadığı, risk değerlendirmesi yapılmadığı, kursun öğreticisi Faruk Işık’ın ise bu konularda eğitim almadığı vurgulandı. Tüm bu eksikliklerden ve denetimsizlikten kurstan sorumlu en yüksek amirin Özçelik olması nedeniyle “asli kusurlu” olduğunun altı çizildi.

SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİ



Müftünün mahkemedeki savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olması nedeniyle itibar edilmediği belirtilen kararda, suçun işleniş biçimi, kusurun ağırlığı ve meydana gelen netice göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşarak verildiği, sanığın duruşmalardaki “olumlu hali” nedeniyle de cezada indirime gidildiği yer aldı.

KARARA İTİRAZDA BULUNDU



Adli kontrol tedbiri uygulanarak, tutuksuz yargılanan Özçelik ve avukatları gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurunun incelenmesi sürüyor.