6 ilde IŞİD operasyonu: 38 gözaltı
İçişleri Bakanı Yerlikaya 6 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-31' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandığını açıkladı.
6 ilde IŞİD'e yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltıların “BOZDOĞAN-31” operasyonu kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, Adana’da 6, Aydın’da 1, Çorum’da 13, Gaziantep’te 2, Kayseri’de 4, Mersin’de 12 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğu bilgisini paylaştı.
6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-31” operasyonlarında 3️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 28, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam… pic.twitter.com/s4wlXrZpdQ