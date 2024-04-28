6 ilde IŞİD operasyonu: 38 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 6 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-31' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandığını açıkladı.

6 ilde IŞİD'e yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltıların “BOZDOĞAN-31” operasyonu kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, Adana’da 6, Aydın’da 1, Çorum’da 13, Gaziantep’te 2, Kayseri’de 4, Mersin’de 12 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğu bilgisini paylaştı.