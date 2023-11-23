6 işçi için hak ihlali kararı

AYM, 6 belediye işçisinin hükümeti eleştirmesi üzerine işten çıkarılmasını hak ihlali saydı. Kararda işçilerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği aktarıldı.

Haber Merkezi

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 6 işçinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’i ve iktidarı sosyal medya hesaplarında eleştirmesi üzerine gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılmasını Anayasa Mahkemesi (AYM) hak ihlali saydı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesiyle işten çıkarılan emekçilerin işe iadeleri için yeniden yargılama kararı verildi. Kararda, işçilerin paylaşımlarının kamusal çıkarlarla ilgili olduğu aktarıldı.

20 BİN TL TAZMİNAT

Kocaeli 5. İş Mahkemesi’ne işe iade talebiyle başvurulan işçilerin talebi, “güven ilişkisinin zedelendiği” iddiasıyla reddedilirken karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onandı. İşçiler, kararın ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesinde işçilerin özel hayata saygı hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verildi. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın yeniden yargılamaya gönderirken her işçiye 20 bin TL tazminat ödenmesine de hükmetti.

AYM’nin kararında, emekçilerin siyasetçileri, hükümeti, idarecileri ve onların siyasi ve idari davranışlarını hedef aldığı ve bazı siyasetçilere ve hükümet politikalarına yönelik sözler sarf ettiği anlatıldı. Kararda, "Paylaşımlarda ele alınan konuların kamusal çıkarlarla ilgili olduğu ve toplumu yakından ilgilendiren konuşmaların çerçevesinin önemli ölçüde politik alanda kaldığı" aktarıldı.

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi’nde (İZAYDAŞ) çalışan 6 emekçiden birkaçı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, "Erdoğan’ın oğlunu askere göndermemesi, diploma tartışması, Öcalan ile çözüm sürecindeki görüşmeleri" gibi birçok konuda eleştiriler yönelmişti.