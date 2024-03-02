6 kentte operasyon: Kamuyu 21 milyon liraya uğratan 5 kişi tutuklandı
Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
Kamuyu zarara uğratanların yakalanmasına yönelik Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen rapora istinaden, 1 Aralık 2023'de Hekimhan Mal Müdürlüğü'nde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 zanlı tutuklandı.
20 ADRESE OPERASYON
Soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin tutuklanan zanlılarla hareket ettiğini belirleyen ekipler, Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 17 zanlıdan M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.