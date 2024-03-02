6 kentte operasyon: Kamuyu 21 milyon liraya uğratan 5 kişi tutuklandı

Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Güncel 02.03.2024 09:52 Giriş: 02.03.2024 09:52

Güncelleme: 02.03.2024 09:57 Kaynak: AA

A- A A+