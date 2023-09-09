6 kişinin öldüğü bungalov evler: 'Yıkım kararı' alındığı ortaya çıktı, 2 yönetici tutuklandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde ruhsatsız olduğu belirtilen bungalov evlerinde 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 işletme yetkilisi tutuklandı. Kaçak bungalovlara ilişkin açıklama yapan CHP İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı alındığı halde yıkımın yapılmadığını ifade etti.

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 işletme yetkilisi tutuklandı.

DHA'nın aktardığına göre, Demirköy ilçesi İğneada beldesinde salı günü kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi.

Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek ile eşi Ahmet Baki Şimşek, hayatını kaybetti.

"RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sisli Vadi' adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiğini açıklayarak, "Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da işletmenin daha önce özel idare tarafından mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu kaydetti.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada firmanın gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

'KARMA ÇİFTLİK' ADI ALTINDA FAALİYET

'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak 'Karma Çiftlik' olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımı, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle yapılmıştı.

CHP'Lİ ÜYELERDEN AÇIKLAMA: YIKIM KARARI OLDUĞU HALDE GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

Öte yandan, bungalovlara ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP İl Genel Meclisi üyeleri, alanın turizm bölgesi olarak tespit edilip tesislerin yapılabilmesi için 12 Nisan 2021 tarihinde İl Daimi Encümenince değerlendirmeye alındığını ifade etti.

Açıklamada, Kamu Yararı Kararı alınması hususunda Encümende görevli 4 üyenin olumlu 3 CHP'li üyenin ise olumsuz oy kullandığına ve kararı şerhli imzaladığına yer verildi.

BAKANLIK ONAY VERDİ

Açıklamanın devamında kabul edilen kamu yararı alınması teklifinin Bakanlık onayını da aldığı, daha sonra İl Daimi Encümeni'nin mahkemeye Kamu Yararı Kararı'nın iptali için başvuru yaptığı belirtildi.

Mahkemenin Kamu Yararı Kararı'nı iptal ettiği ve talep sahiplerinin bir üst mahkemeye başvuruda bulunduğu bilgisinin aktarıldığı açıklamada, üste mahkemenin ise bu talebi reddettiği ifade edildi.

Açıklamada, mahkemelerin kararlarına ve İl Özel İdaresi'nin yıkım kararına rağmen bungalovların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği kaydedildi.