6 Şubat depremleri sonrası Erdoğan'ın konut vaadi neydi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin konut hedefini deprem bölgesinde yaptığı konuşmada güncelledi. Hatay'da konuşan Erdoğan, 40 bin konutu peyderpey hak sahiplerine teslim edeceklerini söyleyen Erdoğan, bu kez de 2 aylık süreç içerisinde 75 bin konutu teslim edeceklerini öne sürdü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat depremlerinin ardından dile geitrdiği 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin konut hedefine ulaşılamadı.

Erdoğan, Cumartesi günü Hatay'da yaptığı konuşmada, "Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Daha sonra 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutu teslim edeceklerini öne süren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yalnızca anahtar teslimi yapılan konut değil, projesi hazırlanan afet konutu da vadedilenin çok altında kaldı.

"15-20 YIL SÜREBİLİR"

BBC Türkçe’ye konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ise Erdoğan’ın vaadinin baştan gerçekçi olmadığını söylüyor.

Seçim öncesi propaganda amacıyla böylesi büyük bir vaat verildiğini belirten Yüzgeç, son 20 yılda 700 bin civarında konut inşa eden TOKİ’nin, mevcut koşullarda bunun yarısı kadar konutu bir yılda inşa etmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Yüzgeç ayrıca konut inşaatının bu kadar hızlı bir şekilde yapılmasının riskler yaratabileceğini de ekledi.

Yüzgeç “Konut üretmek ve kentleri yeniden planlamak, önümüzdeki on yıllarda kentlerin nasıl büyüyeceğini de dikkate alarak yapılması gerektiği için zaman alan bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

İzmir ve Elazığ depremlerinde konut tesliminin 3-4 yılı bulduğunu ve böylesi bir sürenin daha gerçekçi olduğunu aktaran Yüzgeç, mevcut hızda devam edilirse 6 Şubat’ın ardından vadedilen miktarda konutu tamamlamanın 15-20 yıl sürebileceğini vurguladı.

Erdoğan'ın ve iktidardaki bazı isimlerin konut sayılarını ilişkin geçmişte yaptığı vaatler şu şekilde:

Erdoğan (31 Mart 2023) : “319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” demişti.

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki (14 Eylül 2023): TRT Haber’e verdiği mülakatta, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ), depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (25 Ocak): Kura çekimi için hazır olan 46 bin konutun, 41 bininin şehir merkezlerinde, 5 bininin de köylerde olduğunu, 6 Şubat itibarıyla anahtar teslimine başlanacağını söyledi.