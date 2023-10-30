6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan mağaranın tavanı çöktü: 5 büyükbaş hayvan öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde öğle saatlerinde büyükbaş hayvanların yetiştirildiği mağaranın tavanında bulunan kayanın düşmesi sonucu 5 inek öldü. Mağaranın 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtildi.

Şanlıurfa’da mağara tavanından düşen kaya parçasının altında kalan 5 inek öldü.

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Büyükbaş hayvanların yetiştirildiği mağara, iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremler ve selden etkilenerek hasar almıştı. Hasara rağmen hayvanların yetiştirildiği mağaranın tavanından dev kaya parçası düştü. Kayanın üzerine düştüğü 6 inekten 5’i öldü.

Mağara sahibi, yeni bir çökme riskine karşı hayvanlarını dışarı çıkardı. Ölen hayvanlar ise kepçe yardımı ile mağara dışına çıkarıldı.

500 BİN TL CİVARINDA ZARAR

Mağara sahibi Müslüm Arslan, 6 büyükbaş hayvanın kaya altında kaldığını belirterek, 500 bin TL civarında bir zararının olduğunu söyledi.

Mağarada dev kayayı iş makinesi ile kaldırma çalışmaları sürüyor.