6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde nüfus ne kadar azaldı?

TÜİK bugün 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıklarken depremin vurduğu illerdeki sert nüfus düşüşleri dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde nüfus azaldı.

6 Şubat 2023 depreminden yoğun bir şekilde etkilenen illerin nüfus artış hızı negatif tarafta kaldı.

2023'te Adana'da nüfus artış hızı binde -1,7 olurken Adıyaman'da bu rakam binde -48,7 oldu.

Hatay'daki nüfus artış hızı binde -87,6 oldu. Malatya'da 2023'te nüfus artış hızı binde -89,9 olurken Kahramanmaraşta ise binde -53 olarak gerçekleşti.

HATAY'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

6 Şubat depremlerinin merkezİ Kahramanmaraş'ın nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 60 bin 818 kişilik düşüşle 1 milyon 116 bin 618'e geriledi.

Depremin en çok yıkıma neden olduğu illerden Hatay'ın nüfusu ise 2023'te bir önceki yıla göre 141 bin 403 düşüşle 1 milyon 544 bin 640'a geriledi. Depremin vurduğu iller arasında en fazla nüfus azalışı Hatay'da gerçekleşti.

Malatya nüfusu ise 69 bin 855 düşüşle 742 bin 725'e, Adıyaman nüfusu 30 bin 191 düşüşle 604 bin 978'e, Gaziantep nüfusu 10 bin 83 düşüşle 2 milyon 154 bin 51'e, Osmaniye nüfusu 1739 düşüşle 557 bin 666'a, Adana nüfusu 3 bin 808 düşüşle 2 milyon 270 bin 298'e geriledi.

Depremin en çok yıkıma neden olduğu kentler olan Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Antep'te toplam nüfus düşüşü 312 bin 350 oldu.

İçişleri Bakanlığı geçen hafta 6 Şubat depremleri sonucu kaydedilen resmi ölüm sayısını 53 bin 537 olarak açıklamıştı. Birçok kişi de deprem bölgelerinden farklı illere göç etti.

Öte yandan Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Kilis'te nüfusta artış yaşandı.

Şanlıurfa nüfusu 43 bin 854 artışla 2 milyon 213 bin 964'e, Elazığ nüfusu 12 bin 914 artışla 604 bin 411'e, Diyarbakır nüfusu 13 bin 253 artışla 1 milyon 818 bin 133'e, Kilis'te 7 bin 260 artışla 155 bin 179'a yükseldi.