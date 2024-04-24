6 Şubat depremlerinin simgesi 'İMO binası' yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya!

İMO Adana Şube Yönetim Kurulu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin simgesi İMO binasının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Korunması ve örnek gösterilmesi gerekirken, bir hafıza bilinçli olarak yok edilmek isteniyor" denildi.

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş’ta, kent merkezinde ayakta kalan neredeyse tek bina olan Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) binası yıkım riski ile karşı karşıya.

İMO Adana Şube Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, "İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği binamız, 6 Şubat depremlerinde çevresindeki büyük yıkımın içinde ayakta kaldı. Yıkıntıların ortasında hasar almadan ayakta duran binamızın fotoğrafı, ulusal ve uluslararası basında yer alarak simgeleşti. Simgeleşen binamız şimdi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

İMO binasının güncel hali

"YOK EDİLMEK İSTENİYOR"

"İMO Kahramanmaraş Temsilcilik binası bugün, rezerv alan ve yeni imar planı uyarınca başlatılan çok sayıda inşaatın arasında kalmış durumda" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rezerv alan planlarında İMO Binası yok, haritada hizmet binamızın yer almaması yıkılacağının işareti. Ama sessizlik devam ediyor, tapu üzerinde şerh bulunmadığı gibi bize herhangi bir bildirim de yapılmadı. Korunması ve örnek gösterilmesi gerekirken, bir hafıza bilinçli olarak yok edilmek isteniyor."

"Deprem dirençli binaların yapılabileceğinin kanıtı olan binamız, bu gerçeklik unutulmasın diye ayakta kalmalıdır" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hafif hasar bile almayan İMO Binamızı yıktırmamak için duyarlı herkesi, binamıza sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’de İMO Kahramanmaraş Temsilcilik Binası önünde basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.