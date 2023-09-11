6 yaşındaki Kerem havuzda ölü bulunmuştu: İnşaat sahibi adli kontrolle serbest

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatın havuzunda 6 yaşındaki Kerem Çelik'in ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 6 yaşındaki Kerem Çelik’in bir inşaatın havuzunda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan inşaat sahibi, yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 9 Eylül'de Çakırbeyli Mahallesi'nde bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Kerem Çelik olduğu belirlendi.

Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem'in cenazesi, dün Çakırbeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P. de dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Metin P., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kerem Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.