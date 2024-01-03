60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı soruşturması tamamlandı: 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 60 kişinin öldüğü ve kaçak olduğu belirlenen Yoldaş Apartmanı'na ilişkin tutuksuz müteahhit Sadullah Yoldaş hakkında istenen ceza belli oldu. Buna göre, Sadullah Yoldaş'ın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Diyarbakır'da kaçak olarak inşa edilen 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yoldaş Apartmanı’nın müteahhidi tutuksuz olan Sadullah Yoldaş hakkında istenen ceza belli oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz yargılanan binanın müteahhidi Sadullah Yoldaş hakkında, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, binanın 1994’te yapıldığı ifade edilerek “Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 60 kişinin ölümünden, 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur” denildi.

YAPI KULLANIM İZNİ BULUNMUYOR

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığı, yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı kaydedildi.

Raporda, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, binanın yapı kullanım izin belgesinin de bulunmadığı yer aldı.

Raporun sonuç kısmında da şunlara yer verildi:

“Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Bu yıkımda binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaatı yapan müteahhidin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır.”