Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

600 kişi işten çıkarıldı

Dünya
  • 18.09.2023 06:00
  • Giriş: 18.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 18.09.2023 08:47
600 kişi işten çıkarıldı
Fotoğraf: UAW

Dış Haberler

ABD’de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW) 88 yıllık tarihinde ilk kez 3 otomobil fabrikasında başlattığı tarihi grev sürerken Ford, 600 işçiyi işten çıkardı.

Yaklaşık 13 bin işçinin yeni sözleşme üzerinde anlaşma varılamaması sebebiyle greve gittiği “Detroit üçlüsü” otomobil üreticilerinden Ford’un yaptığı açıklamada, Michigan fabrikasında greve katılmayan 600 işçinin işten çıkarıldığı, bunun boya ve montaj bölümlerindeki diğer işçilerin greve gitmesinin “zincirleme etkisi” olduğu açıklandı. Üretimin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten şirket, grevdeki işçilerin tesisin diğer bölümlerindeki operasyonları doğrudan etkilediğini belirtti. UAW işçiler için yüzde 40 ücret artışı ve şirketlerin elde ettiği gelirden pay talep ederken, işveren maaşları sadece yüzde 20 oranında artırmayı teklif ediyor.

BirGün'e Abone Ol