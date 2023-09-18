600 kişi işten çıkarıldı

Dış Haberler

ABD’de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW) 88 yıllık tarihinde ilk kez 3 otomobil fabrikasında başlattığı tarihi grev sürerken Ford, 600 işçiyi işten çıkardı.

Yaklaşık 13 bin işçinin yeni sözleşme üzerinde anlaşma varılamaması sebebiyle greve gittiği “Detroit üçlüsü” otomobil üreticilerinden Ford’un yaptığı açıklamada, Michigan fabrikasında greve katılmayan 600 işçinin işten çıkarıldığı, bunun boya ve montaj bölümlerindeki diğer işçilerin greve gitmesinin “zincirleme etkisi” olduğu açıklandı. Üretimin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten şirket, grevdeki işçilerin tesisin diğer bölümlerindeki operasyonları doğrudan etkilediğini belirtti. UAW işçiler için yüzde 40 ücret artışı ve şirketlerin elde ettiği gelirden pay talep ederken, işveren maaşları sadece yüzde 20 oranında artırmayı teklif ediyor.