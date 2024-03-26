600’den fazla sahte diploma dağıtıldı

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın Kuzey Kıbrıs’taki üniversitesinde 600’den fazla kişiye sahte diploma verildiği belirlendi. Skandallar her geçen gün büyürken Uysal ailesine dokunulmuyor.

İsmail ARI

Kuzey Kıbrıs “Son yılların en büyük skandalıyla” çalkalanmaya devam ediyor. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmasının ayrıntıları açığa çıktı.

Kıbrıs basınında yer alan bilgilere göre, üniversitenin küçük ortağı ve Genel Sekreteri olan, tutuklanarak olarak cezaevine gönderilen Serdal Gündüz’ün, sahte not girişleri yapılarak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf etti. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel de geçen günlerde başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Barış Sel de gözaltına alındı.

HERKES İŞİN İÇİNDE

Kuzey Kıbrıs yargısı Uysal ailesine şimdilik dokunulmazken soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

• Milletvekili Emrah Yeşilırmak

• Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

• TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan

• Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

• Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

• YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

• YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren üniversite bünyesinde iki ayrı yüksekokul bulunuyor. 2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı. Yani bu üniversitede mezun olanların diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor, hekimlik yapabiliyorlar.