64 kişinin yaşamını yitirdiği Adana Tutar Sitesi’nde takipsizlik kararına itiraz reddedildi

Maraş merkezli depremlerde Adana’da 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Sitesinin C Bloğu'nun yıkılması üzerine soruşturmada takipsizlik kararına yönelik itiraz reddedildi. Karara tepki gösteren, kayıp yakını ve dava avukatı Gülsüm Özdoğru: “Bunca delil varken bu kararı verebilmek yapılanları örtbas etmek demek. Bu skandal kararları hangi güç aldırıyor?”

Maraş merkezli depremlerde Adana’da 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Sitesinin C Bloğu'nun yıkılması üzerine soruşturmada takipsizlik kararına yönelik itiraz reddedildi. 4 bloklu Tutar Yapı Sitesi’nin yalnızca C bloku yıkılmış, diğer üç blok ise artçı sarsıntılar dahil ciddi bir hasar almamıştı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre zemin katında kat birleştirme, kolon-kiriş kesme gibi işlemler yapıldığı iddia edilmesine karşın verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi. 64 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin reddetme kararında gerekçe olarak “Şüpheli hakkında verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda belirtilen gerekçelerin yerinde olduğu, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itiraz eden tarafından yapılan itirazın reddine karar vermek gerekmiştir” denildi.

"YAPILANLARI ÖRTBAS ETMEK DEMEK"



Kararı değerlendiren kayıp yakını ve dava avukatlarından Gülsüm Özdoğru, “Ne verilen takipsizlik kararının ne de bu kararın yaptığımız itirazların reddinin hukuki bir açıklaması bulunmaktadır. Sürecin başından bu yana yapılan eksik araştırmayı kabul etmek mümkün değil. Bunca delil varken bu kararı verebilmek, hukuku ayaklar altına almak, yapılanları örtbas etmek demek. Bu skandal kararları hangi güç aldırıyor?” ifadelerini kullandı.

Avukat Gülsüm Özdoğru, “AYM’ye bireysel başvuru için 30 günlük süremiz başladı. Gerekli tüm hazırlıkları yaparak başvuruda bulunacağız. Ayrıca kanun yararına bozma diye herhangi bir süreye tabi olmayan olağanüstü bir kanun yolumuz da vardır, bu yolu da değerlendireceğiz” dedi.

Binada akrabalarını kaybeden dava avukatlarından Mehtap Akyüz Özcan ise “Bu dosyada hukuken gerekli tüm başvuruları yapacağız. Pes etmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar yolu var bunun” sözleriyle tepki gösterdi.