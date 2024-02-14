64 yaşındaki kadına uyuşturucu verip, cinsel saldırıda bulunmuşlardı: Yeniden yargılanıyorlar

Kocaeli'nde, 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş'a uyuşturucu hap verip cinsel saldırıdan bulunan Çetinbaş'ın hap kullanımına bağlı zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirmesine neden olan Resul K., ve Zafer K., haklarında verilen 62 ve 20 yıl hapis cezalarının bozulması ile yeniden yargılanmaya başladı. İlk duruşmada zanlılar hakkında yeniden mütalaa verilirken zanlıların tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu hap koyduktan sonra cinsel saldırıda bulunup ölümüne sebep olan 2 erkek, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden hakim karşısına çıktı.

Suçlamaları reddeden zanlılardan Resul K., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi, maktülün 'rızası' olduğunu iddia etti. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, zanlıların "yağma", "hırsızlık", "kasten yaralama", "kasten yaralama sonucunda meydana gelen ölüm" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan otopside yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Çetinbaş'ın extacy hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiğini belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı. Görülen davada, Resul K. 62 yıl 8 ay, Zafer K. ise 20 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Salonda tutuklu Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Resul K., ve Zafer K., yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.



MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Resul K'nin Hatice Çetinbaş'ı darp etmesini "nitelikli yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet", "yağma" suçunu da "hırsızlık" olarak değerlendirdi.

Mütalaada Resul K'nin "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, "kasten yaralama sonucunda meydana gelen ölümden" 8 yıldan 12 yıla kadar hapis, "hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve "cinsel saldırı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Zafer K'nin ise "cinsel saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, zanlıların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.