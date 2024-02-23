65 yaş aylığı ne kadar? 2024 yaşlılık maaşı ücreti

6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte birçok vergi, maaş vb. ücretlerde değişikliğe gidilmesiyle birlikte 2024 yaşlılık maaşı ücreti de değişti. Pek çok yurttaş 65 yaş aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 yaşlılık maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki 65 yaş aylığı ne kadar? İşte 2024 yaşlılık maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan yurttaşlara bağladığı yaşlılık maaşı yani bir diğer adıyla 65 yaş aylığı 2024 ücretlerinde artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar 65 yaş aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 yaşlılık maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki 65 yaş aylığı ne kadar? İşte 2024 yaşlılık maaşı ücreti...

65 yaş aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası 65 yaş aylığında da ödeme miktarında artışa gidildiğini açıkladı. 65 yaş aylığı 3.184 TL’den 4.747,80 TL'ye çıkarıldı.

2024 yaşlılık maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ve herhangi bir yerden emekliliği bulunmayan 65 yaş üzerindeki yurttaşlara ödenen sosyal yardım 2024 yaşlılık maaşı ücreti Temmuz ayından itibaren 4.747,80 liradır.

65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı şartları nedir?

65 yaş aylığı yani halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen ödemeyi alabilmek için başvuruda bulunacak yurttaşların aşağıdaki şartları tamamlaması gerekmektedir:

65 yaşını doldurmuş olan,

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan zamlı 65 yaş aylığı, 9 Ocak tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçeceği öğrenildi.