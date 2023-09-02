65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanında tablo değişti

Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 43’lük memur zammı beklentisi birçok kalemde ödemeleri de değiştirecek. Buna göre, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavan fiyatındaki tablo güncellenecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi. Toplu sözleşmeyle 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam kesinleşirken buna enflasyon farkı da eklenecek.

Bu artış, memur maaşı zammı 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşlarında da etkili olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesaplamalarına göre, 6 aylık enflasyon beklentisiyle birlikte zammın en az yüzde 43 olması öngörülüyor.

Buna göre;

• Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 liradan 33 bin 590 liraya,

• Evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya,

• Tahmini enflasyon artış oranı, maaş katsayısıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya,

• Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 liradan 2 bin 680 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 20 liraya yükselecek.

Bu tahmini rakamlar 1 ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.