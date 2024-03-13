65+ Yaşlı Hakları Derneği'nden uyarı: Her 5 seçmenden biri 60 yaş ve üstü

65+ Yaşlı Hakları Derneği, seçime sayılı günler kala açıklama yaparak taleplerini dile getirdi. Açıklamada, “Yaşlılar için hizmet üretmek artık siyasetçiler için de öncelik kazanıyor. Bu amaçla, 31 Mart Yerel Seçimi’nde göreve aday olan siyasetçilerin bir dizi somut hedefi kapsayan 'Yaş Dostu Kent Sözleşmesi'ni imzalamaya çağırıyoruz" denildi.

65+ Yaşlı Hakları Derneği, seçime sayılı günler kala açıklama yaparak taleplerini dile getirdi.

"Seçime giderken dikkatlerden kaçan bir gerçek: Her 5 seçmenden biri yaşlı veya yaşlanma yolunda!" başlığıyla yayımlanan açıklamada, genel nüfus içindeki yaşlı oranının yüzde 10'u geçtiği vurgulanırken "Seçmenler arasında yaşlı ve yaşlanmakta olanların oranı çok daha yüksek. YSK verilerine göre, her 5 seçmenden biri 60 yaş ve üstü. Yani ya yaşlanma yolunda, ya da yaşlı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Yaşlılar için hizmet üretmek artık siyasetçiler için de öncelik kazanıyor. Bu amaçla, 31 Mart Yerel Seçimi’nde göreve aday olan siyasetçilerin bir dizi somut hedefi kapsayan 'Yaş Dostu Kent Sözleşmesi'ni imzalamaya çağırıyoruz" denildi.

+65 YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ'NİN 5 YIL İÇİNDEKİ TALEPLERİ

En az bir donanımlı yaşlı merkezi

Kendi yaşlısına bakanlara destek

Gönüllü gençlerle yaşlılar için kuşaklararası program

Yaşlılar için dijital uçurumun kapatılması

Yaşlıların hizmet ve tesislere ulaşımını kolaylaştıracak ek araçlar

Yaşlıların karar alma süreçlere katılımını sağlayacak kurumsal çözümler

Stratejik planda kapsama, bütçede kaynak

DSÖ Yaş Dostu Kentler Ağı'na üyelik başvurusu

+65 YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ'NİN 2 YIL İÇİNDEKİ TALEPLERİ

Yaşlılar için tek noktada çözüm

Çağrı merkezinde yaşlılar için özel düzenleme

Yalnız yaşayan yaşlılar için alarm butonu

Belediye bünyesinde çalışanlara farkındalık eğitimi; yaşlılara yönelik şiddet, ihmal, istismar ve sömürüye karşı bilinç oluşturma; yetkinlik belirleme, kurum içi eğitim, uzman istihdamı

Yaşlılar için gündelik kurslar

Sosyal ve kültürel faaliyetler

Yalnız yaşayan yaşlıların konutlarının güvenli ve yaşlı dostu hale getirilmesi

Engelsiz ve erişilebilir kullanım alanları

Ücretsiz toplu ulaşım

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YAŞLILARIMIZ İÇİN ŞİMDİ SÖZLEŞME YAPALIM"

65+ Yaşlı Hakları Derneği yıllardır çok sayıda Belediyeyle yürüttüğü çalışmalardan, sahada gerçekleştirdiği taramalardan, uzman ve akademisyenleri biraraya getirdiği atölyelerden hareketle Belediye yönetimine aday olan siyasetçilerin, faaliyet planlarına alabileceği bir dizi somut hedeften oluşan bir “Yaş Dostu Kent Sözleşmesi” oluşturdu.

Sözleşme, hedefleri iki yıllık ve beş yıllık vadeye göre ayırıyor.

İki yıllık vadede, ağırlıkla Belediye’nin kendi içinde yapacağı, yaşlılık konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma eğitimleri, Belediye birimleriyle ilgili temel düzenlemeler var. Ayrıca yasal bir hak olan ücretsiz toplu taşımanın güvence altına alınması da kapsanıyor.

Beş yıllık vadede ise, daha kapsamlı planlama ve bütçeleme gereken hedefler var. Belediyenin en az bir, tam donanımlı ve uzman personelli yaşlı yaşam merkezi kurması bu hedeflerin başında geliyor. Ayrıca, kendi yaşlısına bakan kişilere, her hafta en az yarım gün serbest kalabilecekleri şekilde bir destek programı başlatılması öngörülüyor.

65+ Yaşlı Hakları Derneği bu “Sözleşme”yle, beş yıllık dönemin sonunda Belediyelerin, yaşlı hemşehrileri için hak temelli hizmet anlayışı geliştirmesini, yaşlıları muhtaç değil hak sahibi bireyler olarak görmesini, karar verme süreçlerine dahil etmesini hedefliyor.

İki yıllık ve beş yıllık olarak iki aşamalı olarak belirlenen bu hedeflerin nihai amacı, Belediye’nin Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu “Yaş Dostu Kentler Ağı”na üye olabilecek duruma gelmesi.

KAZANCIOĞLU: YAŞLILARA HİZMET İYİLİĞİN ÖTESİNDE İNSAN HAKKIDIR65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu “Bu, yaklaşan yerel seçimde göreve talip olan adaylarımızın dikkate alması gereken bir durum. Üstelik yaşlı seçmenin oy vermek konusunda, son derece ısrarlı olduğunu en iyi yine adaylarımız biliyor” dedi.

Prof. Kazancıoğlu, yaşlılar için hizmet üretmenin siyasetçiler için de öncelik kazandığını belirtti, ancak yaşlılığı bir sorun yumağı olarak görmenin hata olacağını vurguladı: “Yaşlılığı, yaşamın doğal evresi olarak kabul etmemiz, yaşlılara hizmet götürmeyi bir iyilik ve yardımseverlik tercihi olmanın ötesinde, insan olmaktan gelen tüm haklarını kullanmalarını sağlamanın aracı olarak görmemiz gerekiyor.”