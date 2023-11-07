66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 gözaltı

66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonu kapsamında; 715 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik "Mercek" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 715 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"66 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK OPERASYONLARI KAPSAMINDA; 526 Ruhsatsız Tabanca, 35 Kurusıkı Tabanca, 10 Uzun Namlulu Tüfek, 58 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi. 715 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.

6️⃣6️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK OPERASYONLARI KAPSAMINDA;

📌5️⃣2️⃣6️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌3️⃣5️⃣ Kurusıkı Tabanca,

📌1️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌5️⃣8️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

📌7️⃣1️⃣5️⃣ Şüpheli Şahıs Gözaltına… pic.twitter.com/xCql0GVmFg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2023

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilimizde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı."