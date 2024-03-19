7 ay önce 3 bin taksiyi reddeden Eyüp Aksu: "10 bin taksi plakası çıkarılabilir"

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "İstanbul'da 10 bin taksi plakası çıkarılabilir" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Gökce, 7 ay önce kendisinin yönettiği UKOME toplantısında Aksu'nun 3 bin yeni taksi plakası çıkarılmasına ret oyu verdiğini anımsattı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "İstanbul'da 10 bin taksi plakası çıkarılabilir" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Gökce, 7 ay önce kendisinin yönettiği UKOME toplantısında Aksu'nun 3 bin yeni taksi plakası çıkarılmasına ret oyu verdiğini anımsattı. Gökce, Aksu'ya "16 milyon İstanbulluya siyasi ve maddi sebeplerle çektirdiğiniz azabın hesabını nasıl vereceksiniz?" diye sordu.

Gökce'nin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu "İstanbul'da 10 bin taksi plakası çıkartılabilir" demiş.

Daha henüz 7 ay önce, benim bizzat yönettiğim UKOME toplantısında kendisi 3 bin yeni taksi plakası çıkartılmasın RED oyu vermişti.

O gün İstanbul'un 3 bin taksiye bile ihtiyacı olmadığını söyleyen şahıs bugün 10 bin taksiye ihtiyaç var noktasına gelmiş durumda.

UKOME'nin yapısını değiştirerek 5 yıl boyunca tüm tekliflerimizi reddeden, İstanbulluların nitelikli ve güvenli taksi talebine engel olan, İstanbul'da milyonlarca insana taksi çilesi çektirenlere soruyorum,

16 milyon İstanbulluya siyasi ve maddi sebeplerle çektirdiğiniz azabın hesabını nasıl vereceksiniz?

31 Mart'tan sonra taksi plakası teklifi UKOME'ye geldiğinde oyunuzun rengi ne olacak?

Tüm İstanbullulara da bu tabloya 31 Mart'ta en güzel cevabı vermelerini öneriyorum"