7 ayın zirvesi görülmüştü: Mehmet Şimşek'ten "cari açık" yorumu

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Cari açığın şubatta beklentilerin altında gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, "Bu eğilim, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubatta cari açığın beklentilerin altında gerçekleştiğini ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar azaldığını bildirerek, "Bu eğilim, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan şubat ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü" değerlendirmesinde bulunan Şimşek, cari açıkta Mayıs 2023 zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleştiğini söyledi.

"DÜŞÜŞ KADEMELİ DEVAM EDECEK"

Şimşek, cari açıktaki düşüşün Orta Vadeli Program'ın çalıştığını gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisiyle bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu eğilim, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak."

Şubat ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık kaydetmiş, söz konusu veri yedi ayın yüksek aylık açığı olarak kaydedilmişti.