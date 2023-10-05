7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu: "Anadolu'da bilinen eserler değil"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Ulucak Höyüğü'ndeki kazılarda 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, çıkarılan figür tiplerinin Anadolu'da pek rastlanan türden olmadığına dikkat çekerek eserlerin Balkanlar'da görüldüğünü belirtti.

İzmir Kemalpaşa'da Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Prof. Dr. Çevik Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Ulucak, günümüzden 8 bin 800 ile 8 bin 850 yıl öncesine dayanıyor. Bu sene M.Ö. 5 bin 700, 5 bin 800 yıllarına tarihlenen hem temel hem de depo olarak kullanılabilecek yapılar da ortaya çıkarıldı" dedi.

"ANADOLU'DA PEK BİLİNEN ESERLER DEĞİL"

Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduklarını belirten Prof. Dr. Çevik, "Genelde araziden elleri ile göğsünü tutan, iri kalçalı kadın figürleri karşımıza çıkıyordu. Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduk. 2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri. Kadın olanın ise kucağında bebek taşıyor şekilde betimlendiğini görüyoruz. Bu figürlerin Balkanlar'da çok daha geç dönemlerde benzerleri görülüyor. Ulucak özelinde veya Anadolu'da pek bilinen eserler değil. Daha ziyade Balkanlar'da görülüyor. Figürler, pişmiş topraktan, kil malzemeden yapılmış ve günümüzden 7 bin 700 yıl öncesine ait eserler" diye konuştu.