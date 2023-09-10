7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Fars'ta artçı sarsıntı

Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Marakeş'e yakın bir bölgede 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem Marakeş ve ona bağlı El-Huz bölgesi ile Tarudant kentinde hissedildi.

Dünya 10.09.2023 13:33 Giriş: 10.09.2023 13:33

Güncelleme: 10.09.2023 13:36 Kaynak: AA

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