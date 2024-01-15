7 Ekim'den beri Gazze'de 30 bine yakın noktaya saldırı, ölü sayısı 24 bin 100'e çıktı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 30 bin yere saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılar nedeniyle 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu, Gazze'deki nüfusun yüzde 45'i gıda sıkıntısı nedeniyle şiddetli açlık çekiyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 24 bin 100'e çıktığını duyurdu.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bine yakın noktaya saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Önceki aylarda daha çok Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, geçen aydan itibaren daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği orta ve güneydeki bölgelere doğru saldırılarını genişletti.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 7 Ekim'den beri Gazze'de 30 bine yakın noktaya saldırı düzenlendi; bu saldırılarda 9 binden fazla Hamas üyesi öldürüldü.

Gazze'den İsrail tarafına 7 Ekim'den bu yana 9 bin, Lübnan'dan ise 2 bin roket atıldı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait 750 "hedefe" de saldırı düzenlediğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 24 BİN 100'E ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 24 bin 100'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 101 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 132 Filistinliyi öldürdüğü, 252 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 100'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 834'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

BM: GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN YÜZDE 45'İ AÇLIK ÇEKİYOR

İsrailli yetkili, Gazze'de "gıda sıkıntısı" olmadığını iddia etse de başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bölgede yaşanan açlığı gözler önüne seriyor.

Yerinden edilen ve kalacak yer olmadığı için derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Gazzeliler, İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze’deki nüfusun yüzde 45'inin şiddetli açlık çektiğini belirterek, bazı bölgelerde 10 aileden 9'unun hiçbir şey yemeden bir günü geçirdiğini vurgulamıştı.