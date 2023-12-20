7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor'u mağlup etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder; 40, 50 ve 78. (p) dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Kayserispor'un gollerini 45+3. dakikada Oliver Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 74. dakikada Cardoso attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Fenerbahçe'de maçın son dakikasında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.