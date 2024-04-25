7 ilde IŞİD operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde IŞİD'e yönelik “Bozdoğan-29” operasyonlarında 23 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen “Bozdoğan-29” operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu IŞİD içerisinde faaliyet yürüten, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da ise 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yerlikaya, 1 Haziran 2023 - 22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde IŞİD'e yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalanırken bunlardan 718’i tutuklandı. 566’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.