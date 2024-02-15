7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin afişi ve tanıtım filmi yayınlandı

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 26 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle, Türk Tuborg A.Ş. ve Megapol Sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye’nin ikinci en büyük uluslararası film festivali 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin afiş ve tanıtım filmi yayınlandı

Kültür Sanat 15.02.2024 13:20 Giriş: 15.02.2024 13:20

Güncelleme: 15.02.2024 13:28 Kaynak: Kültür Sanat Servisi

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7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin afiş ve tanıtım filmi yayınlandı. Kadın Yönetmenler Derneği'nin 26 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle, Türk Tuborg A.Ş. ve Megapol sponsorluğunda düzenlenecek. Türkiye'nin en büyük ikinci uluslararası film festivalinde 27 ülkeden 77 film gösterilecek. Festival kapsamında 31 film, dünya prömiyerini, 37 film ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. 7.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında ayrıca İZKF desteği ve Goethe-Institut işbirliğiyle, "İzmir'den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri" İzmir Ticaret Odası sergi salonunda düzenlenecek yedi atölye ve bir ustalık sınıfının olacağı eğitimlerle ilk kez gerçekleşecek. 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali 26 Şubat-2 Mart 2024 tarihlerinde Institut Français İzmir, İstinyePark Teras Renk Sineması ve Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sinemaseverler ile buluşacak. Afiş Tasarımı/Poster Design: Buğçe Çalışkan, Fatoş Yapıcı Afiş Fotoğrafı/Poster Photo: Ozan Yılmaz TANITIM FİLMİ EKİBİ/Trailer Film Crew Yönetmen/Director: Gülten Taranç Senaryo/Script: 7.UKYF Ekibi Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Ozan Yılmaz Kurgu ve ses tasarımıEdit and Sound Design: Fatoş Yapıcı Özgün Müzik/Original Music: Berrak Taranç Oyuncu Ve Seslendirme/Actress and Dubbing: Sıla Topçam Sanat Yönetmenleri/Art Director: Ragıp Taranç - Hilal S. Yılmaz Yapım Koordinatörü/Co-producer: Dilaver Bayındır Çekim EkibiFilm Crew: Selin Durmuş, Gülce Yılmazyıldız, Buğçe Çalışkan, Şehmus Canpolat, Efe Danki, Cem Gökçen Gökkaya, Semiha Evran, Meliha Tamtırak Altyazı Çevirisi/Subtitles: Gülce Yılmazyıldız Teknik Danışman/Technic Supervisor: Melih Tomak