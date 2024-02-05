7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu: Böcek ilacını satan kişi de tutuklandı

Konya'da Ahmet Enes Temel'in (7) zehirlenerek öldüğü, 6 kişinin de hastaneye kaldırıldığı olayda tutuklanan kiracı Abdülkerim El Ahmed'e (32), sosyal medya aracılığıyla ilacı satan Ahmed El Muhammed (32) de tutuklandı.

Konya'da 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in hayatını kaybetmesine sebep olan ve 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ilaçla zehirlenme olayında kiracı Abdülkerim El Ahmed'e sosyal medya aracılığıyla ilacı satan Ahmed El Muhammed de tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde alt katında oturan inşaat işçisi Abdülkerim El Ahmed, 29 Ocak günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle birlikte evden ayrıldı.

Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran'ı (67) sömestir tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), 31 Ocak Çarşamba günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

AHMET ENES KURTARILAMADI

Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı.

Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmediğini fark edince şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde ailenin zehirlendiğini saptadı. Polis de evde yaptığı incelemede zehirlenmenin, kiracının evine yaptığı böcek ilacı nedeniyle olduğunu tespit etti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden ev sahibi Necla Duran, Ayşe Temel, Fatmanur Temel, Yasin Temel ile Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker taburcu oldu. Ahmet Enes Temel'in cenazesi ise cumartesi günü Hacıfettah Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"İLACI 800 TL'YE ALDIM"

Bunun üzerine Abdülkerim El Ahmed, çalışmak için gittiği Çumra ilçesinde gözaltına alındı.

Abdulkerim El Ahmed, Sulh Ceza Mahkemedeki ifadesinde, "Sosyal medyada dolaşırken ilaçlama işiyle uğraşan bir kişiyi gördüm. Telefonla aradım ve 29 Ocak günü buluştuk. Evime gelerek keşif yaptı. 800 TL'ye anlaştık. Anlaştıktan sonra bu kişi evimi ilaçladı. 'Evde 3 gün oturmayın sağlığınız için iyi olmaz' dedi. İlaçlandıktan sonra ben ve ailem eve hiç girmedik. Akrabamın evinde kaldık. Üst kattakilerin neden zehirlendiklerini ve çocuğun neden öldüğünü bilmiyorum. Herhangi bir fiş veya fatura almadım, ilacın parasını elden verdim" dedi. El Ahmed, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

"İLACI NASIL KULLANACAĞINI BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

El Ahmed'in ifadesi doğrultusunda ilacı satan Ahmed El Muhammed de gözaltına alındı. El Muhammed, ifadesinde "Sosyal medya hesabımdan, evimin ilaçlanmasından artan böcek ilacını satmak için ilan verdim. Abdulkerim El Ahmed'i hiç tanımıyorum. Evini ilaçlatmak için beni aradı. 29 Ocak günü bana evin konumu attı ve öğle saatlerinde evine gittim. Ben evine hiç girmedim. İlacı verdim, parasını alarak gittim. Elimdeki böcek ilacını 800 TL'ye sattım. Parasını da elden peşin aldım. İlacı nasıl kullanacağını sordum, bana ilacı nasıl kullanılacağını bildiğini söyledi. Herhangi bir böcek ilacı veya benzeri ilaçları satmaya yetkim yok. İlaçların kullanımı ile ilgili herhangi bir eğitim almadım. Daha öncede bu ilacı Ahmed'in ağabeyine 700 liraya satmıştım" dedi. Ahmed El Muhammed de 'taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.