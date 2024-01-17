7 yaşındaki Miraç'ı ezerek ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis beraat etti

Şırnak'ta 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nu ezerek ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Metin Kiraz beraat etti.

Şırnak'ın İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki evlerinin bulunduğu sokakta 3 Eylül 2021 akşamı bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’na çarparak ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Metin Kiraz beraat etti.

İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle öldürme' suçlamasıyla görülen davanın 7. duruşması dün yapıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların taleplerini reddederek sanık polis Metin Kiraz hakkında beraat kararı verdi.

KUSURLU OLAN MİRAÇ'MIŞ

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre dava dosyasına eklenen Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda herhangi bir hız tespiti yapılmaksızın aracın yavaş gittiği, Miraç Miroğlu’nun kusurlu olduğu, sanık polis Metin Kiraz’ın ise kusursuz olduğuna yer verildi.

Kararı MA'ya değerlendiren Miroğlu’nun babası Salih Miroğlu, sanık polisin ceza alması için mücadele edeceklerini vurguladı. Baba, karar duruşmasına işaret ederek, "Sanık polisin avukatı, ‘Miraç’ın anayola çıkması sonucunda araç çarptı’ dedi. Ama Miraç’a, evin önündeki sokakta araç çarptığını herkes biliyor. Olayın görüntüsü var ve bütün mahalle de şahittir. Verilen bu kararı kabul etmiyorum. Sonuna kadar itiraz edeceğiz. Bizim gözümüz tazminatta değildir, failin en ağır şekilde cezalandırılmasındadır. Bizim tek amacımız fail polisin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır” diye konuştu.



‘BERAAT KARARINDAN CESARET ALIYORLAR’



"Adalet nerede? Adalet olsaydı bu karar çıkmazdı" diyen baba Miroğlu, şunları söyledi:

"Ben bir trafik kazası yapsam, bir çocuğa çarpsam ve ailesi davacı olsa 20 yıldan fazla hapis cezası alırım. Bu kabul edilir bir şey değildir. Ben bir polise veya herhangi bir yurttaş bir polise çarpsaydı müebbet hapis cezası alırdı. Bu karar bu tarz olaylara davetiye çıkartıyor. Başka bir kentte, mahallede veya sokakta bir polis bir çocuğa çarpsa demek ki beraat alacak. Bu beraat kararlarında cesaret alırlar."