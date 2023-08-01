7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da yakalandı

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da yakalandı.

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmada, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaşıldı.

Eser'in örgüt tarafından temin ettiği iddia edilen sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti. Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, simge olarak kullanıldığı iddia edilen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Zanlının, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.