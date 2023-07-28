7 yıldır bitirilemeyen köprü

Haber Merkezi

Şırnak’ın Cizre Belediyesi’ne atanan kayyum, 104 milyon harcanan ve üç kez ihalesi yapılan köprüyü yıllardır bitiremedi. Belediyeye ait meydanlar, parklar ve taşınmazları satan kayyumun, 220 milyon lira da borç bıraktığı belirtildi. 31 Mart 2019'da yerel seçimlerinde yönetime gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, 29 Ekim 2019’da görevden alınarak belediyeye bir kez daha kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Cizre Belediyesi’ne 2016 yılında atanan kayyumlar, başlattıkları pek çok işi de yarım bıraktı.

2 KEZ REVİZE EDİLDİ

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cizre Belediyesi’ne 11 Eylül 2016’da atanan kayyum Faik Arıcan, ihalesi gerçekleştirildikten sonra yapımına başlayan 300 metrelik taş köprünün, bir buçuk yılda tamamlanacağını iddia etti. İhaleyi alan Egecen Akaryakıt Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Pek-Er İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığı, 7 yıldır köprü inşaatını bitiremedi. 2016 yılından bu yana belediyeye atanan 4 kayyım, aynı köprü için 3 kez ihale yaptı, 2 kez revize etti. Her ihalede maliyeti katlanan köprü, 104 milyon 50 bin 553 liraya mal oldu. Son olarak 20 Mayıs 2023’te tamamlanarak teslim edilmesi gereken köprüde çalışmalar ise hâlâ sürüyor.