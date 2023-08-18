7 yıldır tutuklu olan Kenan Küçük infazı bitmesine rağmen tahliye edilmiyor

7 yıldır Elazığ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu Kenan Küçük, infazı bitmesine rağmen tahliye edilmiyor. Av. Hüseyin Aygün, ‘‘Sorun ilk derece mahkemesinde. Topu Yargıtay’a atıyor. Dosya iki arada kaldı’’ dedi.

Kayhan AYHAN

İnsan Hakları Derneği'nin hasta tutuklu listesinde bulunan siyasi tutuklu Kenan Küçük, 2016 yılı Temmuz ayında Dersim Ovacık’ta gözaltına alındı. Küçük, itirafçı ve gizli tanık ifadelerine dayanılarak “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. 2013 yılında katıldığı 1 Mayıs mitingi nedeniyle de yargılanan Küçük’ün iki dosyası birleştirildi. 10 yıl ceza verilen ve hâlâ Yargıtay’da bekleyen dosyaya göre Kenan Küçük, infazı tamamlanmasına rağmen kendinden önce onlarca örnekte yaşandığı gibi tahliye edilmiyor.

'KEYFİ TUTULUYOR'

Yargıtay'ın cezayı onamamasına ve kesinleşen bir ceza olmamasına rağmen Küçük'ün cezaevinde tutulduğunu belirten ailesi, "Dosya Yargıtay'da görüşülmediği için bırakılmıyor. Adli tatil de işin içine girince süreç uzadı. Cezaevi de insiyatif almıyor. Elazığ’da benzer durumlar hep yaşanıyor. Keyfi bir şekilde içeride tutuluyor. Sağlık durumu da bizi kaygılandırıyor. Cezasını tamamlamış birisinin ailesine kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük'ün avukatı Hüseyin Aygün ise, artan dosya sayısı, mahkeme ve personel yetersizliği, terörle ilgili suçların sonuçlandırma isteksizliği gibi nedenlerle adli sistemin tıkandığını belirtti.

YÜZLERCE ÖRNEK VAR

Av. Aygün, "Çözüm ilk derece mahkemesinde bitiyor. Burada sorun ilk derece mahkemesinde Yargıtay'ın bir sorumluluğu yok. İlk derece mahkemesinin toplanıp cezayı hesaplaması ve tehliye kararı vermesi gerekiyor. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi bunu yapmıyor ve topu Yargıtay'a atıyor. Yargıtay da dosyayı sıraya koyunca süreç uzuyor. Dosya iki arada bir derede. Bu kadar uzun uzun tutukluluk olur mu. Tutukluluk süresi aşılmış. Türkiye'de en üst sınır KHK ile 7,5 yıla çıkartıldı. Problem orada başladı. Yüzlerce dosya var böyle bekleyen. 10 ay fazla yatan tutuklulur var. Bunun da çözülmesi lazım" diyerek yaşanan sürece özetledi.