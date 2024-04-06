70 kişi için ceza talebi

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs 2022 tarihinde yapılan yürüyüşte gözaltına alınan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında ceza istendi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 31. Ağır Ceza Mahkemesi’deki duruşmda Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 'Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 70 kişinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnmek’ suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Savcı yargılama yaşamını yitiren Bilge Adım dışındaki sanıkların "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmalarını istedi. E.B.G'nin "Hakaret" suçundan beraatı, E.B.G ve H.B.Y'nin polisin aktif bir şekilde görevini yapmasını engelledikleri gerekçesiyle, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan cezalandırılmaları istendi. Mahkeme 2 sanık hakkında yakalama kararlarının devamına, bir sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ekim 2024 tarihine erteledi.