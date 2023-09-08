700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler’de patlatıcıyla yıkımlar başladı

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almaları sonrasında boşaltılan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu 12 bloktan oluşan Yeşil Evler’de patlayıcı kullanılarak yıkımlara başlandı. Yıkım işlemlerini bine yakın vatandaş takip etti.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 75 dönüm bir alan üzerine inşa edilen 12 bloktan oluşan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu biri 10 diğerleri 15 kat yükseklikteki Yeşil Evler’de bugün yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Yaklaşık 700 dairenin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde 15’şer kat yükseklikteki 2 bloğun patlayıcı kullanılarak yıkımı yapılırken, yıkım işlemlerini bine yakın vatandaş takip etti.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile çok sayıda site sakinlerinde izlediği yıkımlarda saniyeler içerisinde çöken binalar enkaza dönerken, ortalığı toz bulutları kapladı. Bölgedeki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.