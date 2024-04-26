72 kişi yaşamını yitirmişti: İsias Otel davasının ikinci duruşması başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Ailelerin avukatları, Mart ayında serbest bırakılan otel sahibinin oğlu ve mühendisin yeniden tutuklanmasını talep edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde KKTC’li öğrencilerin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı.

İkinci duruşma Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bakanlar ve milletvekilleri de davayı izlemek üzere ailelerle birlikte Adıyaman'a geldi.

100 kişilik bir heyetle kente gelen Kıbrıslı aileler, mahkemeden üç talepte bulunmaya hazırlanıyor.

3 Ocak'ta yapılan ilk duruşmadan sonra tutuklu beş sanıktan ikisi serbest bırakıldı. Ailelerin avukatları, Mart ayında serbest bırakılan otel sahibinin oğlu ve mühendisin yeniden tutuklanmasını talep edecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, hukuki sürecin takibiyle ilgili KKTC Meclisi'nde özel bir komite kurduklarını belirterek, "Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" dedi.

"MAHKEMEYE MÜDAHİL OLMA HAKKIMIZ YOK"

Davanın ardından 1 yılı içeren bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Özdenefe, "Raporlarımızı hazırlayıp komite olarak Genel Kurul'umuza elbette sunuyoruz. Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" diye konuştu.