72 kişi yaşamını yitirmişti: İsias Otel'de deniz kumu kullanılmış

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde 72 kişi kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman’daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan raporda; binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği ancak sonradan ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında ise deniz kumu kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

​6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Adıyaman’da, Kıbrıs'tan gelen sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B.'nin adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılandığı dosyada iddianame tamamlandı.

İsias Otel'le ilgili iddianame, davanın ilk duruşmasının 3 Ocak 2024 tarihinde görülmek üzere Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BETON KALİTESİ DÜŞÜK, DERE KUMU KULLANILMIŞ



Dava ile ilgili dosyada yer alan raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi. Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi.

Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı. 9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi. Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtildi.

İddianame şüphelilerin ‘Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep edildi.