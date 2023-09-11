73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut 30. denemesinde ehliyetini aldı

İlk kez 2018'de sürücü kursuna kayıt olan ancak direksiyon sınavlarından sürekli başarısız olan 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, 30. denemesinde ehliyetini alabildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, 2018 yılında otomobil aldı. Tarım işlerinde kullandığı traktörünü ve otomobilini ehliyetsiz kullandığı için ceza alan Bozbulut aynı yıl sürücü kursuna kaydını yaptırdı.

Ancak girdiği sınavlarda hep başarısız oldu. Denemekten vazgeçmeyen Bozbulut, 5. yılın sonunda ve 30'uncu denemesinde sınavları geçip, sürücü belgesi almaya hak kazandı.

Ehliyetine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Bozbulut, "Ben elimden geleni yaptım. Hocalarımın dediklerini uyguladım. Ehliyetimi aldım. Gençlere tavsiyem, asla başarmaktan vazgeçmemeliler" dedi.

Bozbulut, "2018’den bu yana ilk sürücü kursunda 4, ikinci sürücü kursunda ise 3 tane dosyayı yakarak sürücü kurslarında başarısız oldum. Ancak bu kursa başladıktan sonra nihayet ehliyetimi aldım. Üç sene önce ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı bir defa 2 bin TL’lik bir trafik cezası aldım. Pes etmedim, ehliyetimi alana kadar devam ettim" dedi.

Sürücü kursu sahibi Tahir Bulut "Sebahattin amcamız 73 yaşında ve daha önce bir sürücü kursunda şansını denemiş. Ancak ehliyet almaya muvaffak olamamış. Bize geldi, ‘Benimle özel olarak ilgilenirseniz, ben sizin kursunuza yazılarak ehliyet almak istiyorum’ dedi. Bu yaşta bir ağabeyimize yardımcı olmak bizim için de çok önemliydi. Ona özel bir eğitim programı hazırladık ve kendisi de o eğitimde çok başarılı oldu" diye konuştu.