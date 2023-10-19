74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 2 bin 368 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını, yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri verdi:

"İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bazı şehirlerde yakalanan ruhratsız silahlar ve gözaltına alınan sayıları şöyle;

İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 142 tabanca, " uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Konya’da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,

3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,

1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.



2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️



HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023

İzmir’de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara’da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Mersin’de 52 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye’de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı."