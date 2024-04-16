75 yaşındaki tutuklu Yıldız baygınlık geçirdi

Haber Merkezi

Sağlık durumu nedeniyle sedyeyle tutuklanan 75 yaşındaki tutuklu Hatice Yıldız, cezaevinde yine baygınlık geçirdi.

Cezaevinde tutulan kızına ve arkadaşlarına para gönderdiği için tutuklanan 75 yaşındaki Hatice Yıldız’ın sağlık durumu kötüye gidiyor.

13 Nisan’da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan annesi Hatice Yıldız’ın açık görüşüne giden oğlu Alper Yıldız, annesinin havalandırmaya çıktığı sırada baygınlık geçirerek fenalaştığını söyledi.

Annesi ile yaptığı görüşmeye dair Yıldız, şu bilgileri paylaştı: “Dün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne annemi görmeye gittim. Cuma günü annem havalandırmaya çıktığı sırada baygınlık geçirmiş ve fenalaşmış. Daha önce de bu durum yaşanmıştı. Bunun yanı sıra annemin bel ve baş ağrısının yanı sıra gözlerinde morluklar oluşmuş ve ameliyat olması gerekiyor. En önemlisi de annemin yüksek tansiyonu var bundan dolayı çok sık bayılıyor. Annemin tansiyonu birden yükseliyor ve baygınlık geçirdiği esnada hemen revire götürülmemesi ağır sonuçlar yaratabilir. Annemin yaşından ve yüksek tansiyonunda dolayı cezaevinde kalması ciddi bir risk taşıyor annemin tahliye edilmesini istiyorum.”