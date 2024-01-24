76 kişinin öldüğü yangının arkasından cinayet çıktı: Cesedi ateşe vermiş

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'daki çok katlı bir binada 76 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yangını başlattığını itiraf eden 29 yaşındaki bir kişi ifadesinde, darp ederek ve boğarak öldürdüğü bir erkeğin cesedinden 'kurtulmak' için ateş yaktığını anlattı.

Güney Afrika'da Ağustos 2023'te çok katlı bir binada çıkan yangını başlattığını itiraf eden 29 yaşındaki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, şüphelinin hakim karşısına çıkacağını açıkladı ancak mahkemenin tarihi hakkında bilgi vermedi.

The Guardian'ın aktardığına göre, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli, darp ederek ve boğarak öldürdüğü bir erkeğin cesedinden 'kurtulmak' için ateş yaktığını anlattı.

Kimliği açıklanmayan şüpheli cesedi benzin dökerek, bir kibrit yardımıyla ateşe verdiğini söyledi. Uyuşturucu kullandığını da anlatan adam, binada yaşayan bir uyuşturucu satıcısı tarafından bu kişiyi öldürmesinin kendisine söylendiğini ileri sürdü.

'BİNA UYUŞTURUCU SATICILARININ KONTROLÜNDEYDİ'

Yangınla bağlantısı olduğunu itiraf etmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheliye, 76 kez cinayet, 120 kez cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika basını tarafından 'Bay X' olarak adlandırılan şüpheli, ifadesinde ayrıca yangın çıkan binanın bir 'suç cenneti' olduğunu ve uyuşturucu satıcıları tarafından idare edildiğini savundu. Yangının olduğu gün olay yerine gelen acil durum ekipleri de binadaki çoğu acil çıkış kapısının ya kilitli olduğunu ya da zincirlenmiş vaziyette bulunduğunu bildirmişti. Binadaki çoğu kişi pencerelerden atlamış, yangından kurtulanlardan bazıları bebeklerini ve çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldıklarını anlatmıştı.

SORUŞTURMA EKİM AYINDA BAŞLADI

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg kent yönetimine ait olan ve 'yasadışı ev sahipleri tarafından kontrolü ele geçirildiği' ifade edilen binada çıkan yangın hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdikten sonra ekim ayında soruşturma açılmış ve bu soruşturma kapsamında acil durum hizmetleri personelinin de ifadelerine başvurulmuştu. Johannesburg Acil Durum Hizmetleri Başkan Vekili, verdiği ifadede, binanın 'patlamaya hazır bir bomba' olduğunu savunmuştu. Buna göre, bina ahşap yapılarda yaşayan insanlara ev sahipliği yapıyor ve içinde yangın söndürme tüpü ya da hortumu bulunmuyordu.

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NE OLMUŞTU?

31 Ağustos 2023'te Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında 7d kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürülmüştü.