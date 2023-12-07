77 kişinin öldüğü binanın inşasında elverişsiz malzeme kullanılmış: 4 kişi hakkında hapis talebi

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Serin 2 Apartmanı ile ilgili biri müteahhit 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, binanın ikinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle beton sınıfının en az C20/25 (BS20) olması gerekirken bina statik projesinin beton sınıfının C16/20 (BS16) seçilerek yapıldığı vurgulandı.

Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılarak 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'na ilişkin aralarında biri müteahhit 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bağlar'da bulunan Serin 2 Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve hakkında yakalama kararı bulunan bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Serin 2 Apartmanı'nın 11 katlı olduğu, binanın yıkılmasının ardından enkazda yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının 11 gün sürdüğü belirtildi.

Müştekilerin, yakınlarının ölümlerine, yaralanmalarına ve kendi yaralanmalarına neden oldukları için sanıklardan şikayetçi oldukları ifade edilen iddianamede, sanıkların da binanın yıkılmasında herhangi bir kusurlarının olmadığı yönündeki iddiaları yer aldı.

İddianamenin, sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli Hüseyin B'nin bina yapımına elverişsiz malzemeler kullanarak, insanların ikametlerine tahsis etmesi, şüpheli Cihan U'nun eksik ve hatalı statik projenin müellifi olması, şüpheli Nasir Ç'nin eksik ve hatalı statik projeye onay vermiş olması, şüpheli Ekrem B'nin de binanın fenni mesulü olması suretiyle her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsalar da sonucu öngörmüş olmalarına rağmen eylemlerini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 77 kişinin ölümüne, 29 kişinin de yaralanmasından sorumlu oldukları anlaşılan şüphelilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede, soruşturma kapsamında ayrıca haklarında işlem yapılan İ.S, M.Ö, A.A, S.G, H.Ç, A.G, İ.S, H.S, M.Y. ve binanın altında şubesi bulunan bankanın ise kusurlarının olmadığı tespit edilerek, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.