79 yaşında çalışıyordu: Çatıda cansız halde bulundu

79 yaşında geçimini sağlamak için çalışan Hacı Bayram Kaymak'ın cansız bedeni, Avcılar'da tamir ettiği apartmanın çatısında bulundu.

Emeklilerin yaşam mücadelesi verdiği Türkiye'de, 79 yaşındaki bir işçi çalışırken can verdi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde çatı tamiri yaptığı sırada kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hacı Bayram Kaymak hayatını kaybetti.

Olay, Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 79 yaşında olan ve çatı ustalığı yapan Hacı Bayram Kaymak, 2 gündür Çevre Sokak’ta bulunan bir binanın çatısında tadilat yapıyordu.

Yaklaşık 2 saat Kaymak’ın hareketsiz yattığını gören karşı binada oturan yurttaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 79 yaşındaki hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerini yaparken Kaymak’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşlı adamın cenazesi itfaiye merdiveni ile çatıdan indirilerek Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karşı çatıda adamın cansız yattığını gören bir yurttaş, “ Dün çalışıyordu ama eşim de gördü hatta. ‘O yaşta çatıya çıkmaması lazım düşebilir’ dedi. Öyle konuştuk kendi aramızda” diye konuştu.