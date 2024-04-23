7’nci kez başardılar

Spor Servisi

Sultanlar Ligi final serisinin 5’inci maçında Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup ederek seride 3-2 öne geçen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, ligde 7. şampiyonluğuna ulaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Fenerbahçe Opetli oyuncu Melissa Vargas da, müsabakanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Gizem Örge en iyi libero, en iyi orta oyuncu Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Ana Cristina, en iyi pasör çaprazı Tijana Boskovic seçildi. Final serisinde (100 km/h) en hızlı servis kullanan oyuncu ödülünü Melissa Vargas kazandı.

Büyük sevinç yaşayan sarı lacivertli kadın voleybolcular taraftarlar tarafından dakikalarca alkışlandılar.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın kupaya ulaşmasının ardından oyuncuları tebrik etti. Başkan Koç, “Türkiye’de bu seviyede kadınlar serisi oluyorsa bu Türkiye’nin voleybolda genel başarısıdır. Türkiye Voleybol Federasyonu’nu da çıtayı bu seviyeye çıkardıkları için kutluyorum. Biraz buruk sevincimiz var, kupayı ve ligi aldık ama Avrupa kupasını da almak istiyorduk. Takımı onun için kurmuştuk. Yarı finalden döndük. İnşallah seneye orada da bir kupa getirmeyi planlayacağız. Takımımız aşağı yukarı hazır. Belki 1-2 dokunuş yapacağız’’ dedi.

Fenerbahçe’nin voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da ‘AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğunun ardından Vodafone Sultanlar Ligi’nde de kupayı kazandıklarına dikkat çekerek ‘‘Sezon mutlu ve güzel bitti, 2 kupa aldık, mutluyuz. Hak ettiğimizi kazanmaya çalıştık ve başardık’’ dedi.

Fenerbahçe Opet’in milli oyuncusu Gizem Örge ise ‘‘Bizim için çok önemliydi, mücadele dolu bir sezondu. Eczacıbaşı’nı tebrik etmek istiyorum. Voleybolseverlere çok güzel bir seri izlettik. Takımımla gurur duyuyorum. Final serisinde 5. maçı oynamak kolay değildir. Fizik açıdan zor olmasının yanı sıra psikolojik olarak da ayakta kalmak zordur. Bu eşiği sağlam şekilde aştık, takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. O yüzden takımla gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.