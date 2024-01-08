8+1 taksi sahipleri, UKOME binasına saldırdı: Gözaltılar var

İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri, zam kararına tepki gösterdi. Grup, taş ve sopalarla binanın camlarını kıran taksicilere, polis müdahale etti. Müdahale sonucu gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının yapıldığı tesisin önüne gelen minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri ile polisler arasında arbede yaşandı. Tesisin dışında bir araya gelen minibüsten taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri para kazanamadıkları gerekçesiyle araçlarının sarı taksiye dönüştürülmesini talep etti ve zam kararına tepki gösterdi. Grup, taş ve sopalarla binanın camlarını kırdı. İçeriye girmeye çalışan taksicilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona erdi. Yaşanan saldırı sonrası gözaltıların olduğu belirtildi. SON DAKİKA ‼️



Taksici bir grup, tarifeye yapılan yüzde 28 zammı yetersiz bularak Merter’de UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu.



pic.twitter.com/sYCEpFp7Us — İBB Haber (@ibbhabercomtr) January 8, 2024 İstanbul'da taksiciler, yapılan zammı az bulduğu için ukome toplantısının yapıldığı binaya saldırdı. https://t.co/9DCJhmgc4v — fırat (@firatfstk) January 8, 2024 İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi