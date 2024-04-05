8-9 Nisan Pazartesi Salı kargolar açık mı? Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi çalışıyor mu?

Ramazan bayramı tatili için geri sayım başlamışken birçok yurttaş Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi çalışıyor mu?. Memurlar için Ramazan Bayramı tatilinin 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlaması 8-9 Nisan Pazartesi Salı kargolar açık mı konusunda pek çok kişide kafa karışıklığı yarattı. Peki, 8-9 Nisan Pazartesi Salı kargolar açık mı? Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi çalışıyor mu? işte detaylar...

Ramazan bayramı bu yıl 9 Nisan salı arefe günü ile 12 Nisan arasında takvimlerde işaretlenmişken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar için Ramazan Bayramı tatilinin 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurmuştu. Memurlar için erkene çekilen resmi tatil süresi 8-9 Nisan Pazartesi Salı kargolar açık mı konusunda pek çok kişide kafa karışıklığı yarattı. Bayram süresince kargoların çalışıp çalışmayacağını merak eden yurttaşlar ise Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi çalışıyor mu sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 8-9 Nisan Pazartesi Salı kargolar açık mı? Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi çalışıyor mu? işte detaylar...

8-9 Nisan Pazartesi Salı kargolar açık mı?

Memurlar için 8 Nisan Pazartesi günü başlayan resmi tatilde 8-9 Nisan Pazartesi ve Salı günü PTT hariç tüm kargolar açık olacak.

Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi çalışıyor mu?

Kargo şubeleri; 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün vatandaşlara hizmet verecek. Bayram tatilinde ise Aras, MNG, Yurtiçi vb. kargo firmalar çalışmıyor olacak. Kargolar hizmet vermeye 15 Nisan Pazartesi günü devam edecek.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

9 Nisan Salı günü arefe ile başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili 12 Nisan Cumartesi günü son bulacak. 15 Nisan Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2024 Ramazan Bayramı günleri şu şekilde: