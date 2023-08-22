8 ayda 9 milyon icra dosyası

Ekonomi Servisi

Yurttaşlar borç batağına saplanırken sekiz ayda icra dosyaları 9 milyon birden arttı. Resmi veriler üzerinden icra dairelerine gelen dosya sayılarındaki artışa dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak-18 Ağustos arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 947 bin olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun, halkı borçlanmaya yönelttiğini, borcunu ödeyemediği için icralık olanların sayısının ise her ay arttığını belirten Gürer, ağustos ayı itibariyle UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde bulunan dosya sayısının 21 milyon 783 bin olduğuna dikkat çekti.

BORÇLANARAK YAŞIYORUZ

Borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, “Yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 30,4 artarak 1 trilyon 461 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 94,4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı” dedi.

İCRA TAKİBİNDEKİ KREDİ 37,4 MİLYAR

Gürer, bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacaklarının da yılbaşından bu yana 7,1 milyar liralık artışla 37,4 milyar liraya çıktığına işaret etti.

Vadeli Türk lirası cinsinden tutulan mevduatların, temmuzda reel olarak yüzde 6,9, son altı ayda yüzde 12,4 ve son bir yılda yüzde 21,3 oranında azaldı.

ÇARŞIDA PAZARDA YANGIN VAR

Gürer, “AKP iktidarlarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedelini yurttaşın ödemektedir. Ekonomide düzeliyor dedikçe iktidarın eli vatandaşın cebine gidiyor. Hızla yoksulluk yaygınlaşırken mutlu azınlık keyfine bakıyor. İktidarın zenginleştirdikleri ortalık güllük gülistanlık algısı yaratırken vatandaş nasıl geçineceği kaygısı taşıyor” diye konuştu.