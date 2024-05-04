8 işçi öldü, beraat istendi

Haber Merkezi

Zonguldak'ta 11 yıl önce TTK ait kömür ocağında 8 madencinin ölümüyle ilgili açılan davada mütalaasını veren savcı 3 sanığa ceza, 6 üst düzey yöneticiye beraat istedi.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron olarak çalışan Star İnşaat AŞ'nin 8 işçisi hayatını kaybetmiş, 8 işçi yaralanmıştı.

Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davada sanıklara hapis cezaları verilmişti. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi ana davadaki kararı, “Bilinçli taksir' uygulanmalı" diyerek bozmuştu. Bozma kararının ardından yeniden görülen davanın 2'nci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Rıfat Dağdelen, Ersin Koparan, Mehmet Açıkel, ölen madencilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Madencilerin ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin avukatları, sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Avukatlardan Murat Kemal Gündüz, Yargıtay kararı ile ana dava ve birleşen dosyadaki bilirkişi raporlarının çeliştiğini ve birleşen dosya açısından yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talepleri reddetti.

Savcı duruşmada mütalaasını açıkladı. Sanıklardan Ersin Koparan, Şafak Sırrı Demirel ve Ahmet Aktaş hakkında 'Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, diğer 6 sanığın ise bilinçli taksir suçundan beraatı istendi.