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8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri nerede? İşte İl il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri

8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar Türkiye dahi olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sokağa çıkarak taleplerini haykıracaklar. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri nerede? İşte Türkiye'de İl il 8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri için buluşma noktaları.

BirBilgi
  • 08.03.2024 13:28
  • Giriş: 08.03.2024 13:28
  • Güncelleme: 08.03.2024 13:43
8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri nerede? İşte İl il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanından eşitlik taleplerinin yükseldiği, kadınların aslında her gün süren direnişlerinin eş zamanlı haykırıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanımlanmış uluslararası bir gün. 8 Mart, kadınların insan hakları çerçevesinde; siyasi ve sosyal bilincinin toplum nezdinde artırılmasına, siyasi ve ekonomik alanda kazanılmış başarıların kutlanması için bir simge haline geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar Türkiye dahi olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sokağa çıkacak. Türkiye'nin pek çok meydanında organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri için pek çok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve bağımsız kadın hareketleri çağrıda bulundu. İşte ülkenin pek çok noktasında gerçekleşecek olan il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri:

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün tarihi

İl il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri

  • İstanbul, Taksim: 19.00
  • Ankara, Sakarya Meydanı: 18.00
  • İzmir, Alsancak (Eski Leman Kültür Önü): 19.30
  • Adana, Kasım Gülek Köprüsü: 15.00
  • Antalya, Attalos Meydanı: 18.00
  • Balıkesir, Burhaniye, Eski Kütüphane: 12.00
  • Balıkesir, Edremit, Cumhuriyet Meydanı: 16.30
  • Bursa, Fomara Meydanı: 18.30
  • Bolu, Kardelen Meydanı: 19.30
  • Çorum, Kadeş Barış Meydanı: 18.00
  • Eskişehir, Espark Bağlar Kapısı: 19.00
  • Kırklareli, Öğretmenevi Önü: 17.45
  • Kocaeli, Belediye İş Hanı Önü: 18.30
  • Mersin, Kushimoto Sokağı: 19.00
  • Muğla, Menteşe, Akyol Parkı: 17.00
  • Muğla, Marmaris, Ketenci Otel Önü: 18.30
  • Muğla, Fethiye, FKM Önü: 19.00
  • Muğla, Bodrum, Şevket Sabancı Parkı: 18.30
  • Muğla, Köyceğiz, Belediye İşhanı Önü: 18.30
  • Ordu, 19 Eylül Ortaokulu Önü: 19.00
  • Samsun, Küçükpazar: 18.000
  • Uşak, Eski Belediye Önü: 17.30
  • Hopa, Hopa Parkı: 17.00
  • Sivas, Cumhuriyet Meydanı: 17.30
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