8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri nerede? İşte İl il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri

8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar Türkiye dahi olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sokağa çıkarak taleplerini haykıracaklar. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri nerede? İşte Türkiye'de İl il 8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri için buluşma noktaları.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanından eşitlik taleplerinin yükseldiği, kadınların aslında her gün süren direnişlerinin eş zamanlı haykırıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanımlanmış uluslararası bir gün. 8 Mart, kadınların insan hakları çerçevesinde; siyasi ve sosyal bilincinin toplum nezdinde artırılmasına, siyasi ve ekonomik alanda kazanılmış başarıların kutlanması için bir simge haline geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar Türkiye dahi olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sokağa çıkacak. Türkiye'nin pek çok meydanında organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri için pek çok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve bağımsız kadın hareketleri çağrıda bulundu. İşte ülkenin pek çok noktasında gerçekleşecek olan il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri:

İl il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri