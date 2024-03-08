8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri nerede? İşte İl il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri
8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar Türkiye dahi olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sokağa çıkarak taleplerini haykıracaklar. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri nerede? İşte Türkiye'de İl il 8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri için buluşma noktaları.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanından eşitlik taleplerinin yükseldiği, kadınların aslında her gün süren direnişlerinin eş zamanlı haykırıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanımlanmış uluslararası bir gün. 8 Mart, kadınların insan hakları çerçevesinde; siyasi ve sosyal bilincinin toplum nezdinde artırılmasına, siyasi ve ekonomik alanda kazanılmış başarıların kutlanması için bir simge haline geldi.
8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar Türkiye dahi olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sokağa çıkacak. Türkiye'nin pek çok meydanında organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri için pek çok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve bağımsız kadın hareketleri çağrıda bulundu. İşte ülkenin pek çok noktasında gerçekleşecek olan il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri:
İl il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri
- İstanbul, Taksim: 19.00
- Ankara, Sakarya Meydanı: 18.00
- İzmir, Alsancak (Eski Leman Kültür Önü): 19.30
- Adana, Kasım Gülek Köprüsü: 15.00
- Antalya, Attalos Meydanı: 18.00
- Balıkesir, Burhaniye, Eski Kütüphane: 12.00
- Balıkesir, Edremit, Cumhuriyet Meydanı: 16.30
- Bursa, Fomara Meydanı: 18.30
- Bolu, Kardelen Meydanı: 19.30
- Çorum, Kadeş Barış Meydanı: 18.00
- Eskişehir, Espark Bağlar Kapısı: 19.00
- Kırklareli, Öğretmenevi Önü: 17.45
- Kocaeli, Belediye İş Hanı Önü: 18.30
- Mersin, Kushimoto Sokağı: 19.00
- Muğla, Menteşe, Akyol Parkı: 17.00
- Muğla, Marmaris, Ketenci Otel Önü: 18.30
- Muğla, Fethiye, FKM Önü: 19.00
- Muğla, Bodrum, Şevket Sabancı Parkı: 18.30
- Muğla, Köyceğiz, Belediye İşhanı Önü: 18.30
- Ordu, 19 Eylül Ortaokulu Önü: 19.00
- Samsun, Küçükpazar: 18.000
- Uşak, Eski Belediye Önü: 17.30
- Hopa, Hopa Parkı: 17.00
- Sivas, Cumhuriyet Meydanı: 17.30
Buradayız, biraradayız!— Sol Feminist Hareket (@SolFeminist) March 7, 2024
35 noktada, Sol Feminist Hareket’in yıldızında buluşalım! 👇https://t.co/4Ym7N5SXs9 pic.twitter.com/OQ58AMU9F6