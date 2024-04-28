8 Mart için ‘çok acele’ israf ihalesi

Halk ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesi verirken Aile Bakanlığı’nın, bir gün süren 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği için 10 milyon TL harcadığı anlaşıldı. Harcama bin emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.

İsmail ARI

İktidarın tasarruf açıklamaları sadece lafta kalıyor. Bir yandan “gereksiz harcamaları azaltacağız” denirken bir yandan da milyonlarca liralık ihalelere imza atılıyor.

8 Mart’ta kadınlara Taksim’i kapatan iktidarın, “resmi” 8 Mart etkinliği için ise 10 milyon TL harcadığı açığa çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin organizasyonu” için düzenlediği ihaleyi Mor Portakal Organizasyon Şirketi’ne verdi. Bakanlığın kasasından şirkete tam 9 milyon 990 bin TL ödendi.

Haliç Kongre Merkezi’nde "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı" adı altında düzenlenen 8 Mart etkinliğine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ayrıca programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Davut Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in katıldığı da açıklandı.

Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. “İvedilikle yapılması gereken işlerde” kullanılması gereken bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

BAKANLIK ŞİRKETE ÇALIŞTI

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre, Mor Portakal Organizasyon ve Reklamcılık Şirketi 13 Haziran 2022’de kuruldu. Ancak şirket, sadece son 7 ayda kamudan yedi ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 17 milyon TL’yi geçerken şirketin sadece Aile Bakanlığı’nın ihalelerini alması ise dikkat çekti.

KAYYUM DA PARA SAÇTI

Öte yandan, 31 Mart yerel seçimlerine kadar kayyum yönetiminde olan Van Büyükşehir Belediyesi de 6 Mart’ta “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Şal Mal Alım İşi” adı altında ihale düzenledi. Bu ihaleyle belediye yaklaşık 2 milyon TL harcadı. Ancak kaç adet şal alındığı ve şalların kime dağıtıldığı açıklanmadı.

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Bin emeklinin bir aylık maaşı

Aile Bakanlığı’nın 10 milyon TL’lik harcaması neye denk geliyor?

•10 bin TL’den 999 emeklinin bir aylık maaşına,

•Veya 587 asgari ücretlinin bir aylık maaşına tekabül ediyor.