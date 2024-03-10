8 Mart'ta genç kadını katletti, annesini ağır yaraladı: Katil zanlısı tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, bıçakla saldırdığı 20 yaşındaki genç kadını öldüren, kızın annesini ise ağır yaralayan 31 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yolda yürürken bıçakla saldırdığı 20 yaşındaki genç kızı öldüren, kızın annesini ise ağır yaralayan 32 yaşındaki Yunus Y. (32) tutuklandı.

Katil zanlısı Yunus Y.'nin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. İlayda'nın babası Rıza Alkan, "Polisten öğrendiğime göre yolda yürürlerken, şüpheli oturduğu banktan direkt ayağa kalkıp bıçaklamaya başlamış. Kızım 13, eşim 8 bıçak darbesi almış. Mantığım bu işi almıyor. Şüpheliyi tanımıyoruz" diye konuştu.

Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana geldi.

Yunus Y. isimli erkek, parkta bankta oturan tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan’a (20) bıçakla saldırdı.

Bekçileri görerek kaçan ve bu esnada kendini de suç aleti bıçakla yaralayan Yunus Y. yakalandı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlayda Alkan’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Alkan’ın cenazesi; baba Rıza Alkan, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla dün, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde defnedildi



TUTUKLANDI

Öte yandan, bir devlet hastanesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Yunus Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.